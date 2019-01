St. Georgen Wechselvolle Geschichte liegt hinter Unternehmen

Seit 1971 an der Bundesstraße

1971 wurden alle Entwicklungs-, Produktions-, Logistik- und Verwaltungseinheiten in einem Fabrikgebäude in St. Georgen integriert, nämlich am jetzigen Standort an der Bundesstraße gegenüber dem Klosterweiher. In den Folgejahren wurden international weitere Fertigungsstätten errichtet.

1988 schließlich erwirbt Grässlin ein Fabrikgebäude in Peterzell. Dort zog die komplette Endmontage, die Packerei und der Versand der Produkte ein. Im Jahr 2000 wurde bei Grässlin beschlossen, Teilbereiche des Unternehmens auszulagern. Auch die Besitzverhältnisse wechselten. So ging das Familienunternehmen im Juli 2000 an den Konzern General Electric über. Erneut wechselte die Firma im Jahr 2007 den Besitzer. Der US-Konzern Intermatic Inc. übernahm das Unternehmen.