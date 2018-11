St. Georgen "Warum (n)ich(t)?" Junge Christen feiern Gottesdienst

Nun versuchen die Jugendleiter mit dem "etwas anderen Gottesdienst" gegenzusteuern. "Es ist unser Auftrag, die Jugendlichen in die Gemeinde zu integrieren", macht Friedmann deutlich. Wie kann das gelingen? Im Unterschied zum "normalen" Gottesdienst sei man beim Jugendgottesdienst viel flexibler – etwa beim Aufbau, bei der Moderation oder der Musik, erklärt er. "Für die Jugendlichen, die die Kirche derzeit nicht erreicht, kann man auch Radiomusik mit christlichen Inhalten in den Gottesdienst integrieren, um die Brücke zu schlagen", nennt Friedmann ein Beispiel.

Für ihn ist klar: In der Jugendarbeit müsse man sich auf die Ebene der Jugendlichen begeben, auch ihre Sprache sprechen, um sie abzuholen. "Das versuchen die Pfarrer ja auch, aber da ist die Spannweite sehr groß – von 13-jährigen Konfirmanden bis zu alt eingesessenen Gottesdienstbesuchern", weiß er.

Das Einstiegsthema für den ersten Jugendgottesdienst lautet "Warum (n)ich(t)?" Im Mittelpunkt stehe das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, erklärt Friedmann. "Wir möchten hervorheben, dass alle von Gott begabt und befähigt sind, und die Jugendlichen motivieren, sich zu engagieren, sich mit dem einzubringen, was sie an Gaben und Fähigkeiten haben", betont der Jugendleiter.

Die Macher haben für die Zukunft ehrgeizige Ziele: Im kommenden Jahr wollen sie insgesamt vier Jugendgottesdienste auf die Beine stellen. Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen, sei nach wie vor keine einfache Aufgabe, gibt Friedmann zu. "Vieles hat sich durch die Ganztagsschule gewandelt", stellt er fest. Mit dem Konfirmandenunterricht sei die Möglichkeit da, Beziehung zu knüpfen. Diese Beziehung gelte es auszubauen und zu pflegen. Deshalb werde man auch vor und nach dem Gottesdienst am 30. November viel Zeit zusammen verbringen – um noch tiefer ins Thema zu gehen, sich noch besser kennenzulernen.

Beim Jugendgottesdienst gehe es nicht darum, "eine Show abzuziehen", betont Friedmann. "Unser Anliegen ist es, ein Programm auf die Beine zu stellen, das Jugendliche anspricht, aber die Werte, die wir vertreten, nicht verrät. Orientierungspunkte liefert uns die Bibel." Der Fokus liege auf der Verkündigung, alles andere baue darauf auf.

Die Idee des Vernetzens steht im Vordergrund

Als Jugendleiter weiß Friedmann, welche Themen die jungen Christen besonders beschäftigen. "Es gibt Fragen, die in allen Altersgruppen immer wieder auftauchen: Wie kann ich auf eine gute Art und Weise Beziehung leben? Hat Gott einen Plan für mein Leben oder bin ich frei in der Lebensgestaltung?", zählt er auf.

Der Jugendgottesdienst soll nun ein weiterer Baustein in der Jugendarbeit der Gesamtgemeinde St. Georgen/Tennenbronn sein. Unter dem Jahr bietet etwa der CVJM regelmäßige Treffs an, in denen man sich mit den Bibeltexten beschäftigt, gemeinsam betet, kocht und Sport macht. "Es sind an die 30 Jugendliche, die wir in St. Georgen wöchentlich erreichen. Zehn bis 15 sind sporadisch da", sagt Friedmann.

Die Macher erhoffen sich, Jugendliche aus der Bergstadt und Umgebung durch den Gottesdienst miteinander zu vernetzen. "Es ist ein sehr verbindendes Element. Es ist schön zu sehen, dass man nicht alleine im Glauben unterwegs ist", erklärt Friedmann. Gleichzeitig habe man auch einen missionarischen Auftrag, das heißt, Unerreichte zu erreichen, diejenigen, die bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit der Kirche hatten.

Friedmann weiß: Vor allem in den sozial schwachen Schichten gibt es viele Hindernisse. Auch die Sprache ist oft ein Problem. "Es braucht Zeit, um die eine oder andere Barriere zu überwinden."

Der Jugendgottesdienst beginnt am Freitag, 30. November, um 19 Uhr im Haus des Gebets in der Weidenbächle­straße 7 a in St. Georgen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.