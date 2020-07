St. Georgen Wahl will schon 2022 in Peterzell sein

Dem Unternehmen gehe es gut, so Ansgar Heege, Director Operations bei Wahl. "Jeder braucht Haarschneidemaschinen", sagt er. Derzeit produziere man am Standort in Unterkirnach in Vollauslastung in einem Drei-Schicht-System.

Offenbar blickt das Unternehmen in eine rosige Zukunft, sowohl was den Markt als auch den Standort betrifft. Peterzell sei der perfekte Standort, so Jörg Burger, Geschäftsführer des Unternehmens. Strategisch günstig an der Bundesstraße gelegen, könnte sich die Lage in Zukunft noch weiter verbessern. Als Beispiele nennt Burger die Anbindung des Ringzugs sowie den Lückenschluss mit der B 523.

Wie Burger auf Nachfrage bestätigt, stehe auch das Mutterunternehmen in den USA voll und ganz hinter der Entscheidung, in Peterzell zu investieren, selbst in der jetzigen Pandemie-Situation.

Ein Aspekt, auf den auch Landrat Sven Hinterseh in seiner Ansprache eingeht: Viele Betriebe würden vor großen Problemen stehen. Umso wichtiger sei es, dass es auch Unternehmen gebe, die in ihre Zukunft investieren.

Vor drei Jahren erhält der Bürgermeister einen Anruf

Bürgermeister Michael Rieger erklärt in seiner Rede, er könne sich noch gut an den Moment erinnern, als vor drei Jahren bei ihm das Telefon klingelte. Ein "anonymer Anrufer", so Rieger, meldete sich am Apparat. Es sei ein Bauträger gewesen, der ein größeres gewerbliches Grundstück suchte, seine genauen Absichten aber zunächst zurückgehalten habe.

Der Bürgermeister machte den Bauträger auf das ehemalige Grässlin-Areal aufmerksam, entscheid sich aber dafür, nicht näher nachzuhaken.

Rückblickend war dies wohl die richtige Entscheidung, schließlich ging es um die Umsiedlung der Firma Wahl von Unterkirnach nach St. Georgen. Von einem "Abwerben" der Firma Wahl könne aufgrund dieses Umstands daher wohl keine Rede sein, wie Rieger versicherte.

Als sich das Vorhaben konkretisierte, wuchs der Druck auf den Bürgermeister. Dies gibt Rieger in seiner Ansprache zum Spatenstich offen zu. Eine wichtige Firma wie Wahl für die Bergstadt zu gewinnen, sei auch für ihn eine Aufgabe, bei der er "Nerven gelassen habe". Sich wirklich zurücklehnen können, habe er sich erst mit dem offiziellen Spatenstich. Dieser ist nun erfolgt.

Mit der Teil-Baufreigabe am Donnerstag begannen die offiziellen Bauarbeiten für den neuen Unternehmensstandort der Firma Wahl in Peterzell. An der Schorenkreuzung soll ein Verwaltungsgebäude mit 3700 Quadratmetern Fläche sowie ein Produktions- und Logistikgebäude mit rund 10 000 Quadratmetern Fläche entstehen. Die Bauzeit soll 18 Monate betragen und ist somit kürzer als die ursprünglich vorgesehenen zwei Jahre. Im ersten Quartal 2022 will die Firma nach Peterzell umziehen. Ein Großteil der Belegschaft wohnt bereits in St. Georgen.