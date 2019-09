St. Georgen/VS Schwarzwald-Baar-Klinikum: Operationstermin von 92-Jähriger immer wieder verschoben

Er findet es skandalös, was seiner Frau im Krankenhaus Villingen-Schwenningen widerfahren ist. Deshalb wendet sich der 94-jährige St. Georgener, der anonym bleiben möchte, an die Presse. Er will, dass "die Herrschaften da oben mal wach werden".

An einem Sonntagabend im August betritt seine 92-jährige Ehefrau die Terrasse. Sie will nach dem Kater schauen. Seit einiger Zeit ist sie wacklig auf den Beinen und auf einen Rollator angewiesen. An der Terrassentür passiert es: Sie stolpert und schlägt auf die Steinfliesen auf. Ehemann und Tochter bringen die Seniorin gegen 21 Uhr in die Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Dort stellt sich heraus: Der Oberarm der 92-Jährigen ist gebrochen, eine Operation wird für den nächsten Tag in Aussicht gestellt. Doch am Montag wird die Frau vertröstet, die Blutwerte seien nicht im optimalen Bereich. Das sei ja noch zu verstehen, sagt ihr Ehemann. "Doch dann wurde der Termin jeden Tag aufs Neue verschoben." Am Dienstag hieß es, es sei kein Intensivbett frei und auch an den folgenden Tagen wird die Operation der Frau immer wieder kurzfristig verschoben. "Einmal wurde sie sogar vorbereitet und war schon im OP-Saal." Doch auch diese Operation wird abgesagt.

Die hoch betagte Frau leidet unter der Situation und der Ungewissheit, vor allem aber auch unter dem Essensmangel. Um am Folgetag unter Narkose operiert werden zu können, darf der Patient am Tag zuvor nichts zu sich nehmen. Die 92-Jährige habe demnach auf Frühstück und Mittagessen verzichten müssen, habe dann jedoch die OP-Absage erhalten und dennoch keine warme Mahlzeit, sondern lediglich ein Käsebrot am Abend bekommen – und das über mehrere Tage hinweg.