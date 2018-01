St. Georgen Von Süditalien in den rauen Schwarzwald

Nicht so die Familie Antonio Costantino und Antonina Filia, die am Sonntag, 7. Januar, ihre Goldene Hochzeit feiern – und das, wo es auch bei ihnen Zeiten gab, in denen es nicht ganz so gut lief.

Geboren wurden sie beide in der südlichsten Region Italiens am "Zeh" des Stiefels in der Region Kalabrien, in der Kleinstadt Cotronei in der Provinz Crotone, in Nachbarschaft zur St. Georgener Partnerstadt Scandale.

Antonio wurde 1939 als Jüngster von acht Geschwistern geboren und ging in Cotronei zur Schule, die er verließ, um eine Schneiderlehre zu machen. Zwei Jahre war er später mit einer kleinen Schneiderei selbstständig und fertigte Anzüge aus guten Stoffen. Da diese aber speziell in Süditalien eher rar gesät waren, ging er bereits im Jahr 1964 "nur für zwei Jahre zum Geldverdienen" nach Deutschland, genauer nach St. Georgen, wie so viele junge Männer es aus seiner Heimat-Region taten.