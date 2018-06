Das Forum am Bahnhof feiert Museumsfest. Die Besucher erwartet am Sonntag, 24. Juni, ein abwechslungsreiches Programm. Rund 200 passionierte Fans kommen zum großen Oldtimer-Treffen. Zur Eröffnung um 11 Uhr spielt die "Hasenstallkapelle" der Bürgerwehr Peterzell auf, um das Weißwurstfrühstück musikalisch zu untermalen. Live-Musik bieten auch die "Gams’n’Rosslers" aus Schramberg. Es gibt kulinarische Vielfalt und Rundfahrten in Oldtimern, eine große Hüpfburg und Boogie-Tanz-Einlagen im Petticoat. Der Trachtenverein St. Georgen ist vertreten und zeigt mit Handarbeiten, wie seine Tracht entsteht. Auch Modelleisenbahn-Freunde kommen auf ihre Kosten mit US-Railway Indoor-Gartenbahn-Anlage. Bei der Modellbahncrew sehen die Besucher Modelleisenbahnen der Spur H0 und N sowie mit der Königsspur-Spur 1. Foto: FAB