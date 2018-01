St. Georgen Von Fasnet bis Weihnachtseinkauf

St. Georgen (dvs). In der Bergstadt findet jedes Jahr die "St. Georgener Gesundheitswoche" statt. Während dieser werden verschiedene Themen angesprochen und Fachvorträge von Ärzten und Therapeuten gehalten. Zudem gibt es immer wieder Programmbegleitungen wie beispielsweise die kostenlose Schnupperstunde im ganzheitlichen Gedächtnistraining. Die 25. Gesundheitswoche findet vom 2. bis 7. April statt. Auch "Musik als Medizin" steht jedes Jahr auf dem Programm. Am Sonntag, 2. April, um 19 Uhr gibt es das Konzert mit dem Kammerorchester St. Georgen. Dirigent ist Reinhard Ziegler. Anschließend sind alle Zuhörer zum Empfang anlässlich des Jubiläums ins evangelischen Gemeindehaus eingeladen.

Der Internationaler Museumstag findet am 13. Mai statt. Die Berufs- und Ausbildungsmesse ist am 8. Juni. Es folgt die Seniorenmesse am 16. Juni. Der Stadtfestlauf ist am 7. Juli beim großen Stadtfest (7. und 8. Juli). Das Musikfestival Bergstadtsommer dauert vom 1. bis 8. September. Der Naturparkmarkt ist am 16. September. Der Weihnachtsmarkt findet am 8. Dezember statt.

Es werden auch weitere musikalische Leckerbissen geboten. Am 11. März etwa spielt das Jugendsinfonieorchester ein Frühlingskonzert und am 18. Mai gibt es ein Kammerkonzert mit dem "Qunst.Quintett". Die Stadtmusik gibt am 16. Dezember ihr jährliches Festkonzert. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Jugendmusikschule St. Georgen – Furtwangen werden im Laufe des Jahres weitere musikalische Höhepunkte hinzukommen.