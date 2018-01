St. Georgen Von der Spieldose zum Musikautomat

Den Erfolg begründete der Auftrag für die russisches Stadt Odessa zum Bau eines Orchestrions. Das steht noch heute im dortigen Museum. Weltes Instrumente fanden sich bald in Konzertsälen und Salons oder auf Weltausstellungen.

1866 entstand eine Niederlassung in New York. Sohn Emil zog, wie sein Nachkomme Carl, nach Amerika. Bis 1900 gab es auch eine Niederlassung in Moskau-Saratow.

1872 zog die Firma nach Freiburg. Berühmte Komponisten wie Claude Debussy, Edvard Grieg oder Gustav Mahler spielten ihre Werke für Welte-Mignon ein, ebenso Pianisten wie Wilhelm Backhaus, Ferrucio Busoni oder Wladimir Horowitz.

Trotz des hohen Preises wurden viele Instrumente verkauft. 1912 entstand deshalb in den USA eine Aktiengesellschaft. Um 1914 beschäftigte Welte in Freiburg über 220 Mitarbeiter. Der erste Weltkrieg stoppte die rasante Entwicklung. Die USA beschlagnahmten Aktien in deutschem Besitz und Patentrechte. Ein Rettungsversuch von Freunden scheiterte.

Nach dem Krieg versuchte Welte, die durch schlechte Wirtschaftsverhältnisse bedingten Verluste durch neue Produkte wettzumachen. Ab 1927 gab es Welte-Kino-Orgeln, deren Dasein aber schon 1929 mit Einführung des Tonfilms ein jähes Ende fand. Der Versuch, mit neuen Produkten das Geschäft anzukurbeln, misslang weitgehend.

Während der Krise entstanden Stücke, die nicht handspielbar waren, die Möglichkeiten der Pneumatik für ­Ton- und Akkordgewitter nutzten und beispielsweise 1926 auf dem Donaueschinger Kammermusikfest aufgeführt wurden.

Endgültig in die Knie zwangen den Industriezweig aber das neu erfundene Kohlemikrofon und die Verstärkerröhre. Beides machte Musik unglaublich billig und in guter Qualität reproduzierbar. Schallplatte und Rundfunk hielten Einzug in Haushalte.

1930 stoppte Welte den Bau der Mignon-Instrumente. Erfolglos war der Versuch, durch den Bau von Plattenspielern der Marktentwicklung Rechnung zu tragen. 1932 musste Welte Vergleich anmelden, 1944 wurde das Werk in Freiburg bei einem Bombenangriff komplett zerstört.

Laut Jürgen Weisser gibt es noch heute einen Welte-Plattenspieler – genauer gesagt ein Koffergrammophon – im Augustinermuseum in Freiburg. Die Geräte verfügten über einen "unkonventionellen Direktantrieb des Plattentellers". Weisser zufolge ist nicht klar, ob Welte die Geräte selbst produzierte.