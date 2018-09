St. Georgen Vom Abenteuer-Virus infiziert

St. Georgen. Nun verbindet sie diese beiden Dinge miteinander. In Namibia, einst das Land, das ihre Liebe zum "schwarzen Kontinent" weckte, hat sie etwas entdeckt: Ein Ehepaar, das dort eine Lodge und Farm betreibt, sucht eine "Au-Pair-Granny", also eine "Leih-Oma", die gegen Kost und Logis ihre Kinder betreut. "Diese Anzeige im Internet hat mich fasziniert, war ich doch vor zwölf Jahren schon einmal in Namibia und wurde mit dem Afrika-Virus infiziert."

Dank drei Enkeln bereits Erfahrung

Schnell war eine Bewerbung an Aileen und Guido von Wietersheim unterwegs und Aileen habe sich sogleich gemeldet. "Wir haben über Details gesprochen und schon war ich für drei Monate eingestellt." Franke hat selbst drei Enkelkinder.