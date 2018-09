St. Georgen Vierbeiner zeigen beim Besuch im Jugendhaus ihr Können

Im Gegensatz zu den anderen Hunden suchen Mantrailer eine ganz bestimmte vermisste Person. "Für die Hunde ist das Suchen eigentlich ein Spiel, bei dem sie eine Belohnung bekommen, wenn sie ihre Sache gut gemacht haben", betonte Franke.

Bei der kurzen theoretischen Einführung lernten die Kinder zunächst, was die Hundeführer so alles im Gepäck haben und wie sie sich gegenüber den Hunden verhalten sollten. Dann kamen die Stars der Show, die es kaum erwarten konnten, in Aktion zu treten.

Nachdem die Kinder und Hunde sich kennengelernt hatten, durften die Vierbeiner zeigen, was sie alles können. Dazu ging es gemeinsam in den Wald in Richtung Vohenlohe, wo sich die Kinder abwechselnd verstecken durften. Dann setzten die Hunde ihre Nasen ein und fanden natürlich jedes Kind.