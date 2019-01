St. Georgen Vier Tage rollt der Ball

St. Georgen (hjk). In der Roßberg-Sporthalle rollt ab Donnerstag, 3. Januar, wieder der Ball. Der FV/DJK St. Georgen veranstaltet sein traditionsreiches Juniorenturnier zum Gedenken an den früheren Jugendleiter Klaus Ganter. An vier Tagen finden neun Turniere in der Sporthalle auf dem Roßberg statt. Insgesamt haben sich 65 Mannschaften in verschiedenen Altersgruppen angemeldet.