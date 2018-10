St. Georgen Temporäre Entlastung an der Schorenkreuzung

St. Georgen-Peterzell (nmk). Eine temporäre Entlastung der Verkehrssituation an der Schorenkreuzung bringt der Verzicht auf eine Ampelregelung mit sich. Bereits seit Dienstagabend haben Verkehrsteilnehmer wieder freie Fahrt. Wie Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis auf Nachfrage mitteilt, hält dieser Zustand bis zum Wochenende an. "Ab Montag nächster Woche wird der Verkehr wieder durch eine Ampel geregelt, da die Grabarbeiten für die südliche Seite der Kreuzung ausgeführt werden", erklärt sie. Zudem müsse die K 5715 in Richtung Groppertal komplett gesperrt werden. Der Verkehr werde dann über VS-Villingen umgeleitet.