St. Georgen Vielseitig begabt, aber immer bescheiden

Sein Leben lang hat Reinhard Jäckle fast schon universell sehr viel geleistet, blieb aber immer ein sehr bescheidener, zurückhaltender Mensch. In der Öffentlichkeit war er vor allem als Musiker und Dirigent des Kleinen Kammerorchesters bekannt, das er über 50 Jahre lang leitete. Erst vor vier Jahren übergab er bei einem denkwürdigen Konzert in der Stadthalle den Stab an seinen Nachfolger. Auch als Buchautor machte er sich einen Namen. Dabei beschäftigte er sich vor allem mit der biblischen Geschichte. Anhand von Überlieferungen aus der alten jüdischen Geschichte versuchte er, einen neuen Zugang und ein tieferes Verständnis zu schaffen. Überraschende Einsichten in das Wesen der biblischen Botschaft eröffnen sich vor allem in seinem Werk "Fünf glatte Steine". Er engagierte sich auch in der evangelischen Kirchengemeinde und war bei literarisch-musikalischen Aktionen im Ökumenischen Zentrum aktiv dabei.

Entwicklungsleiter bei Gebrüder Staiger

Vom rasanten Aufstieg und dem Niedergang der Uhrenindustrie handelt sein Werk "Pendelschläge". 36 Jahre lang­, von 1955 bis 1991, ­ war er Entwicklungsleiter bei Gebrüder Staiger. In seiner Verantwortung gab es den großen Meilenstein der bezahlbaren Quarzuhr, die im Jahr 1973 bereits für 20 Mark zu haben war. Es zeichnete sich aber schon bald ab, dass ein weiteres Standbein erforderlich war. Deshalb beschäftigte sich Jäckle intensiv mit der Dünnschichttechnik und machte sich mit diesem Thema schließlich sogar noch selbstständig. Als an seiner alten Wirkungsstätte auf dem Staiger-Areal an der Industriestraße das Forum am Bahnhof entstand, engagierte er sich mit viel Herzblut.