St. Georgen "Vielsaitige" Unterhaltung mit Tradition

"Unser Name Cymbaleia setzt sich zusammen aus dem alten Namen des Hackbretts, Cymbal, während der zweite Teil des Namens sich aus der Endung des ersten gemeinsam einstudierten Liedes herleitet, Hemmaleia", erklärte Weißer. In zweideutigem Sinne sei das Hackbrett vielseitig, man könne nämlich auch "vielsaitig" schreiben – und läge auch dann richtig. Bestens zur Geltung kommt das eher leise Instrument in kleineren Sälen. "Wir haben uns mittlerweile verkleinert", stellte Weisser fest. In Spitzenzeiten waren es sieben Hackbretter, dazu zwei Zithern, ein Bass sowie ein Cajon (Schlagzeugkiste). Heute spielt Michael Boch die Zither, Marion Borho wahlweise den Kontrabass, den E-Bass oder die Gitarre, Silvia Grüneis das Hackbrett oder die Gitarre, Beate Weißer Gitarre, Flöte oder auch das Hackbrett. Des Weiteren kommt Franziska Hausberger mit dem Hackbrett dazu – und ihr Mann Andreas mit dem Cajon.

Getragene, wunderschön volle Musik, die niemals störend wirkt und die doch so vielseitig ist, dass man es kaum glauben mag. Selbst in der modernen Popmusik kommt es zum Einsatz, so war das Instrument beim Hit "Viva la Vida" von Coldplay im Einsatz und selbst bei den Rolling Stones ("Lady Jane") spielte es eine wichtige Rolle.

Jubiläumskonzert am 11. November in der Jugendmusikschule