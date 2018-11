St. Georgen Vielfalt der Ozeane kennenlernen

Geheimnisse werden im Theater im Deutschen Haus gelüftet

Hettich nimmt am Sonntag, 11. November, um 15 Uhr die Besucher im Theater im Deutschen Haus mit auf eine unvergessliche Entdeckungsreise durch alle Ozeane der Erde und lüftet viele sagenumwobene Geheimnisse der Weltmeere, wie etwa: Wieso wandern Wale über Tausende von Kilometer durch die Ozeane? Bei welchen Tieren werden die Männchen schwanger? Was frisst der größte Hai der Welt? Was hat es mit dem "Sardine Run" in Südafrika auf sich? Und wo genau wachsen die teuersten goldenen Südseeperlen im Meer?

Der Live-Vortrag "Abenteuer Ozean" und der gleichnamige Bildband sind ein wahres Mammutprojekt. An mehr als 30 Schauplätzen in allen Ozeanen der Erde waren David Hettich und sein Team unterwegs, um nun eine umfassende Bestandsaufnahme der Meere zu präsentieren.