St. Georgen Viel Aufwand unerwünscht

Denn – was viele erst herausfinden, wenn sie sich damit beschäftigen müssen –­auch bei Erdbestattungen ist Grab nicht gleich Grab: Bei den genannten Sonderfeldern etwa dürfen die Liegeplatten die gesamte Grabfläche abdecken, wodurch die gärtnerische Pflege entfällt. Andere Gräber hingegen unterliegen aufwendigeren Bestimmungen, müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen.

Bauhof räumt nach Ablauf der Ruhezeit das Reihengrab ab

Heute möchte diesen Aufwand kaum jemand betreiben – entsprechend hat die Stadt auf die sich wandelnde Bestattungskultur reagiert. "Es werden seit April 2015 neue Grabarten angeboten", erklärt Wimmer. Wurde die Urne früher ebenfalls in der Erde eingelassen, werden mittlerweile auch Urnenstelen angeboten. Auf dem Waldfriedhof gibt es zudem auch Baumbestattungsfelder. "Die Nachfrage nach Beisetzungen in den Urnenwänden ist nach wie vor hoch, deshalb wurden auf dem Waldfriedhof neue Urnenwände mit 105 Urnennischen errichtet", so Anton Wimmer.

Wie das Leben ist dabei auch die Zeit auf dem Friedhof nicht unendlich: Denn eine Satzung klärt ganz genau, wann welches Grab aufgelöst wird. Die sogenannte Ruhezeit beträgt bei Erdbestattungen 25 Jahre, bei Urnenbeisetzungen 20 Jahre. Ist diese Frist abgelaufen, wird das Grab – sofern es sich um ein Reihengrab handelt, in dem nur eine Person bestattet wurde –­ abgeräumt. Hierfür zuständig ist der Bauhof. Was zuvor an Utensilien nicht von den Hinterbliebenen entfernt wurde, wird von der Stadt entsorgt. "Die Grabmale werden von einem Recyclingsunternehmen zerkleinert und als Schotter wieder verwertet", so Wimmer. Je nach Anzahl der abzuräumenden Gräber seien die Mitarbeiter etwa zwei Wochen damit beschäftigt.

Indes hat der Trend hin zu Urnenstelen einen weiteren Vorteil: Platzprobleme gibt es in Zukunft vorerst nicht. Die letzte Erweiterung des Waldfriedhofes etwa erfolgte in den Jahren 1987/88.