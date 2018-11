St. Georgen Verkauf der Sparte als Option

St. Georgen. Johannes Pfeffer, Sprecher der Geschäftsleitung bei EBM-Papst, ging in seinem Vortrag im Forum am Bahnhof (FAB) auf aktuelle Probleme ein, die allerdings nur den Automotive-Bereich betreffen. Es gebe kein Wachstums- oder Umsatz-, sondern ein Ergebnisproblem – mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Verlust. Ein Teil des Problems liege im Fertigungsprozess in Herbolzheim, führte Pfeffer aus. Zu hohes Wachstum und die Vorgaben der Kunden führten dazu, dass "zu viel Schrott" produziert wurde und mehr Personal nötig war als geplant.

Gegenmaßnahmen seien eingeleitet, aber man müsse quasi "am offenen Herzen" produzieren und modifizieren. Es gab Gespräche mit Kunden, weil die Kosten für Elektronikteile nach oben gingen. "Wir wollen vertragskonform bleiben, erpressen die Kunden nicht, aber wir wollen alle Möglichkeiten nutzen", sagte Pfeffer. Weitere Maßnahmen seien unbezahlte Mehrarbeit und Streichung der Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich. Es sei zu früh, die weiße Fahne zu hissen, in allen Feldern sei man aber besser als geplant, betonte Pfeffer.

Er glaube, durch die Maßnahmen die Automotive-Sparte zumindest in den schwarzen Nullbereich bringen zu können. Von Firmeneignern gab und gibt es laut Pfeffer Bestrebungen, den Bereich zu verkaufen. Das würde seiner Meinung nach aber das Geflecht des Unternehmens auseinanderreißen und großen Schaden verursachen. Er wolle seinen Beitrag leisten, EBM-Papst am Standort St. Georgen zusammenzuhalten.