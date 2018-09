St. Georgen Verhandlungsmarathon geht zu Ende

Circa 100 Mitarbeiter an den beiden Standorten sind vom Personalabbau betroffen, EBM-Papst versucht nun, sie möglichst rasch in neue Beschäftigungsverhältnisse zu integrieren. "Die Einigung ist ein starkes Bekenntnis von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Mit dem ›Paket für Arbeit‹ haben wir gemeinsam einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in eine positive Zukunft erreicht", betont Raymond Engelbrecht, Geschäftsführer von EBM-Papst St. Georgen.