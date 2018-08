St. Georgen Vergnüglicher Nachmittag mit Musik und Tanz

St. Georgen (hjk). Der Obst- und Gartenbauverein der Bergstadt pflegt seit vielen Jahren eine Tradition: Früher war es das Lorenzhaus, seit wenigen Jahren nun das Elisabethhaus, dessen Bewohner sie alljährlich besuchen. So machte sich auch in diesem Jahr die Vorsitzende Hilde Neininger mit einer kleinen Helfergruppe auf den Weg in die Friedrichstraße.