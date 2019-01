St. Georgen Verdiente Mitarbeiter verabschiedet

Auftakt war in der sehr gut besuchten St. Georgskirche mit einem festlichen Gottesdienst, der vom Projektchor unter der Leitung von Selina Kleiner musikalisch gestaltet wurde. Im Anschluss startete in der Unterkirche der Neujahrsempfang. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Thomas Eisele, begann seinen Rück- und Ausblick mit einem großen Dankeschön an die Sternsinger der Teilgemeinden. Für Hilfsprojekte in Peru sammelten Kinder in St. Georgen rund 10 000 Euro, in Tennenbronn sogar 11 600 Euro.

In 2018 wurde die neue gemeinsame Pastoralkonzeption der Seelsorgeeinheit verabschiedet. Darin wurden konkrete Schritte und Zeiträume festgeschrieben, in denen die Schwerpunktthemen, wie das Zusammenwachsen der beiden Teilgemeinden und die Weiterentwicklung der ökumenischen Zusammenarbeit, intensiviert werden sollen.

Eisele stellte auch das neue Seelsorgeeinheit-Logo vor, ein nicht unwesentlicher Teil für ein gemeinsames Erscheinungsbild. Es symbolisiert die geografische Höhenlage von St. Georgen und die Tallage von Tennenbronn. Die fließende Struktur lässt Assoziationen zum fließenden Wasser und auch zu den ständigen Veränderungen zu. In diesem Zusammenhang verwies Eisele auch auf die Neugestaltung des Pfarrblatts, das in einigen Wochen in neuer Aufmachung erscheinen soll.