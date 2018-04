St. Georgen Verdienstorden des Landes geht an Ulrich Dietz

St. Georgen (bmü). Bei einem Festakt am Samstag, 28. April, im Schloss Ludwigsburg erhält der Vorstandsvorsitzende und ehemalige Geschäftsführer der Firma GFT Technologies von Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. Dietz ist einer von 19 Persönlichkeiten aus Baden-Württemberg, die in diesem Jahr mit dem Orden ausgezeichnet werden. Er erhält die Ehrung für seine Verdienste um Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, heißt es in einer Mitteilung. GFT Technologies SE wurde 1987 in St. Georgen gegründet mit Ulrich Dietz als Geschäftsführer. Nach 30 Jahren an der Spitze des Informationstechnik-Dienstleisters, gab der 60-Jährige im vergangenen Jahr seine geschäftsführende Tätigkeit ab. GFT beschäftigt am Standort St. Georgen 52 Mitarbeiter.