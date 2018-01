St. Georgen Unterwegs in Israel

Von Zürich nach Tel Aviv

Der Flug geht von Zürich nach Tel Aviv. In Israel wartet auf die Teilnehmer eine Rundreise zu den berühmten Monumenten einer langen und bewegenden Geschichte.

Auf dem Programm stehen die Überreste der ehemaligen Hafenmetropole in Caesarea mit den Ausgrabungen des Herodespalastes, der Berg Karmel und die Altstadt von Akko. Weitere Stationen sind der Berg Tabor, der Ort der Verklärung Christi, die Stadt Nazareth und der Hügel Megiddo. Weiter geht es an den See Genezareth mit Kapernaum, Tabgha, Tiberias und dem Berg der Seligpreisungen. Eine Fahrt führt durch das Jordantal zur Burg Belvoir und zur Römerstadt Bet Schean.