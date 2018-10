St. Georgen Undichtes Kinderbecken: Gutachterin eingeschaltet

Die ersten Vermutungen von Stadtbaumeister Alexander Tröndle, wonach sich die Probleme im St. Georgener Hallenbad zu einer "größeren Geschichte" ausweiten könnten, scheinen sich nun zu bewahrheiten. "Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit der Firma in Kontakt stehen", sagte Tröndle in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwochabend angesichts des undichten Kinderplanschbeckens.

Wie bereits berichtet wurden vergangene Woche die Abläufe freigelegt, neu versiegelt und die Stellen neu verfliest. Während die erste Ebene keine undichten Stellen aufwies, traten die Probleme beim Befüllen der zweiten Ebene erneut auf. Man sei immer noch auf der Suche nach dem Fehler, die Kommunikation mit den Verantwortlichen gestalte sich allerdings zäh.

"Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wirtschaftlicher Schaden entsteht", erklärt Tröndle angesichts der langen Zeitspanne, in der das Becken nun bereits gesperrt ist. Man merke anhand der rückläufigen Zahlen, dass weniger Familien das Hallenbad besuchten. "Juristische Schritte sind hier nicht mehr ausgeschlossen", stellte der Bauamtsleiter klar.