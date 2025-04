Vollgeläut, Trauerbeflaggung, Requiems – in unterschiedlicher Weise gedenken Katholiken aus St. Georgen und Tennenbronn des Papsts Franziskus. Am Ostermontag ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Papst Franziskus ist tot – die Nachricht bewegt auch in St. Georgen viele Katholiken. Die katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen/Tennenbronn gedenkt des verstorbenen Pontifex in den kommenden Tagen gleich mehrfach in vielfältiger Weise.

Wer die St.-Georgs-Kirche betritt, dem fällt sofort das Foto des Papstes auf, das dort, flankiert von einem kleinen Strauß Blumen und einigen entzündeten Kerzen, auf einem Tisch aufgestellt ist. Zudem ist die gelb-weiße Kirchenfahne vor der St. Georgener Kirche auf halbmast gehisst – ein Zeichen der Trauer um das Kirchenoberhaupt. Noch bis Freitag, 2. Mai, soll die Trauerbeflaggung nach Angaben der Kirchengemeinde anhalten.

Drei Mal läuten die Kirchenglocken in St. Georgen und Tennenbronn in den kommenden Tagen zudem mitten am Tag. „Die Seelsorgeeinheit St. Georgen/Tennenbronn gedenkt Papst Franziskus mit einem dreimaligen Vollgeläut um 12 Uhr“ – und zwar an diesem Mittwoch, 23., am Donnerstag, 24., und noch einmal am Freitag, 25. April.

Requiems und Rosenkranzgebete

In der kommenden Woche finden zudem zwei Requiems statt – am Dienstag, 29. April, in der Pfarrkirche St. Georg in St. Georgen und am Freitag, 2. Mai, in der Pfarrkirche St. Johann Baptist in Tennenbronn. Beide Requiems beginnen um 18.30 Uhr.

Jeweils eine halbe Stunde vor deren Beginn wird zudem der Totenrosenkranz gebetet. Dieser beginnt am Dienstag, 29. April, um 18 Uhr in der katholischen Kirche in St. Georgen und am Freitag, 2. Mai, um 18 Uhr in der Kirche in Tennenbronn.