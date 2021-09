1 Zwei Brandmelder alarmierten Feuerwehr und Polizei. (Symbolfoto) Foto: © Robert Kneschke – stock.adobe.com

Zu zwei Brandalarmen ausrücken mussten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen.

St. Georgen/Königsfeld - Gegen 16.30 Uhr kam es laut Polizeimeldung in einem Hotel in der Museumsstraße in St. Georgen zu einem Brandmeldealarm, den eine defekte Klimaanlage auslöste.

In Königsfeld löste am Mittwoch gegen 1 Uhr ein Melder in einem Pflegeheim in der Stellwaldstraße aus. Auch hier gab es keinen Brand. Ursache war ein defekter Heizkörper im Keller.

In beiden Fällen entstand kein Schaden.