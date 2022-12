1 In St. Georgen erfolgt die Warnung am bundesweiten Warntag größtenteils digital – etwa über die Warn-App Nina. Am Mittwoch zeigt diese für St. Georgen und Königsfeld noch keine Warnungen an. Foto: Moser

An diesem Donnerstag ist Warntag – auch in St. Georgen und Königsfeld. Auf Sirenengeheul wird man jedoch vergeblich warten. Wie stattdessen gewarnt wird und was man sonst noch wissen sollte – Antworten auf die wichtigsten Fragen.















St. Georgen/Königsfeld - Corona, die Flutkatastrophe im Ahrtal und der Krieg in der Ukraine – Krisen- und Ausnahmesituationen haben es gezeigt: Wenn der Ernstfall eintritt, sollte man vorbereitet sein. Dann muss es Mittel und Wege geben, die Bevölkerung zu warnen – und die Menschen sollten mit diesen Warnmechanismen vertraut sein. Wie gut das schon funktioniert und woran noch geschraubt werden muss, soll sich an diesem Donnerstag zeigen. Der bundesweite Warntag steht an.

Was passiert am bundesweiten Warntag?

Um 11 Uhr an diesem Donnerstag wird ein flächendeckender Alarm ausgelöst – und zwar auf möglichst vielen Wegen. Dazu sind Landkreise und Kommunen aufgerufen. Nach 45 Minuten soll die simulierte Gefahrenlage vorüber sein. Dann erfolgt die Entwarnung.

Wieso gibt es den bundesweiten Warntag eigentlich?

Der Warntag verfolgt zwei Hauptziele: Einerseits wird die technische Warninfrastruktur vor Ort einer Belastungsprobe unterzogen, andererseits soll die Bevölkerung damit vertraut gemacht werden, wie eine Warnung im Ernstfall abläuft und auf welchen Wegen Behörden Informationen zur Verfügung stellen. So sollen Schwachstellen im System identifiziert und in der Folge eliminiert werden.

Wie waren die Erfahrungen des ersten Warntags?

Im September 2020 hatte der erste Warntag stattgefunden. Damals ging einiges schief: Warn-Apps schlugen wegen Überlastung beispielsweise teils zu spät oder gar nicht an.

Welche Möglichkeiten gibt es, um die Bevölkerung im Ernstfall zu warnen?

Herzstück des bundesweiten Alarms ist das Modulare Warnsystem (Mowas), über das die Probewarnung etwa an Rundfunk- und Fernsehanstalten, Zeitungsredaktionen sowie weitere Medien, digitale Werbetafeln, aber auch Apps fürs Handy wie die Warn-App Nina übermittelt wird. Zum ersten Mal wird bei diesem Jahr auch das System Cell Broadcast erprobt, bei dem die Warnung direkt aufs Handy geschickt wird. Die Mobiltelefone müssen empfangsbereit und in eine Funkzelle eingebucht sein. Bei älteren Geräten funktioniert das aber nicht. Zu diesen bundesweiten Warnmitteln kommen lokale Kanäle hinzu – etwa Sirenen oder Lautsprecherdurchsagen in Kommunen.

Wer entscheidet, wie gewarnt wird?

Länder und Kommunen bestimmen selbst, auf welchen Wegen sie vor Gefahren warnen. Daher ist auch die Wahl der Warnmittel am Warntag regional unterschiedlich.

Wie erfolgt die Warnung in St. Georgen und Königsfeld?

In St. Georgen wird die Warnung vor allem auf digitalen Wegen erfolgen. Wie Victoria Dillmann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, sagt, soll am Donnerstag über die Webseite der Stadtverwaltung, die Webseite der Feuerwehr sowie über die beiden Facebook-Seiten und die Bürgerapp gewarnt werden. Zudem soll die Bevölkerung mit Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr alarmiert werden. Ein aktives Sirenennetz gibt es in der Bergstadt nicht. Ähnlich ist die Lage in Königsfeld: Auch hier gibt es keine aktiven Sirenen. Daher "wird im Ernstfall eine Warnung mittels Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr erfolgen", heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Wieso gibt es in den beiden Kommunen keine Sirenen mehr?

In St. Georgen wurde das Sirenennetz um die Jahrtausendwende außer Betrieb genommen, als man die Alarmierung digitalisierte. Man verzichtete damals auf die aufwendige Umrüstung. Auch in Königsfeld sind die früher aktiven Sirenen bereits seit längerer Zeit entweder abmontiert oder zumindest außer Betrieb genommen.

Ist ein Wiederaufbau des Sirenennetzes geplant?

Königsfeld hat 2021 den Wiederaufbau des Sirenennetzes beschlossen – und dafür auch Fördermittel beantragt. Hier kommt es allerdings zu Verzögerungen. Wie Bürgermeister Fritz Link kürzlich in einer kommunalen Ausschusssitzung sagte, versprach der Bund eine Nachfinanzierung des Zuschusstopfs, dass der komme, bezweifle er aber. St. Georgen hatte im Zuge des Förderprogramms keine Mittel beantragt. Das Förderprogramm sei zu kurz geöffnet gewesen, hatte Bürgermeister Michael Rieger in der April-Sitzung des Gemeinderats gesagt. Man brauche Zeit, um ein langfristigeres Konzept zu entwickeln. Vorerst heulen die Sirenen in St. Georgen und Königsfeld also nicht.