St. Georgen Unbekannter brettert über die Verkehrsinsel

St. Georgen. Am späten Mittwochabend ist der bisher unbekannter Autofahrer an der Einmündung der Schwarzwaldstraße in die Feldbergstraße über die dortige Verkehrsinsel gefahren und hatSachschaden verursacht. Gegen 22.30 Uhr fuhr der noch Unbekannte mit einem roten VW Golf Variant auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Feldbergstraße. Am Ende der Schwarzwaldstraße überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen und zwei Blumenkübel aus Beton. Verkehrszeichen und Blumentröge wurden dabei beschädigt. Das kümmerte den VW-Fahrer nicht, denn er fuhr auf der Feldbergstraße weiter und verschwand unerkannt. Allerdings verlor er an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen, so dass die Polizei zumindest den Halter des Autos schon ermitteln konnte. Wer an dem Abend gefahren ist, wissen die Unfallermittler noch nicht. Deswegen suchen sie nach Zeugen und bitten um Hinweise zum Unfallhergang und zum Fahrer oder der Fahrerin des roten Golfs unter Telefon 07724/9 49 50.