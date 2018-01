St. Georgen Umsatz klettert auf neue Rekordhöhen

Für ein Unternehmen sei es lebenswichtig, sich zu verändern und, wie eine Art Lebewesen, evolutionär an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wichtig für Weisser sei die Weiterentwicklung von Führungskräften, Mitarbeitern und aller Unternehmensbereiche. Das führe mittelfristig zu einer neuen Führungskultur, im Kern zu neuer Kommunikation und Partizipation. Führungskräfte und Mitarbeiter sollen stärker einbezogen werden. Der Schulterschluss aller Bereiche und Ebenen stelle einen zentralen Baustein zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dar.

Elf Mitarbeiter mit 25- und 40-jähriger Betriebszugehörigkeit ehrte das Unternehmen an diesem Abend, den der Werkschor musikalisch umrahmte.

Es braucht Visionen

Um etwas zu erreichen brauche es Leidenschaft, Ideen und Visionen, so Geschäftsführer Thorsten Rettich. Weisser habe sich die gegeben. Rettich sprach von spannenden Zeiten und Themen wie Digitalisierung oder E-Mobilität. Infrastruktur sei in Zeiten einer neu entstehenden Seidenstraße von großer Bedeutung. Seit 30 Jahren diskutiere man über den fünf Kilometer langen Lückenschluss. Nun sei fraglich ob er komme. Das sei eine Ohrfeige für den ländlichen Raum und die Wirtschaft, gerade auch in St. Georgen.

"Sind wir träge geworden in Deutschland?", so Rettich. Er kritisierte eine "unmöglich Diskussion, wer mit wem koaliert".

Fragwürdig sei die aktuelle Tarifdiskussion. Er vermisse Maß und Ziel, eine an Unternehmensgrößen angepasste und zeitgemäße Lösung.

Rettich erinnerte an Ereignisse der Jahre 1977 und 1992, in denen die Jubilare zu Weisser kamen. Darunter der Tod von Elvis, die Befreiung der Landshut-Geiseln oder der Apple II beziehungsweise die Wahl von US-Präsident Bill Clinton. 1977 verkaufte Weisser noch 100 Maschinen. Der Auftragseingang betrug 24 Millionen D-Mark, der Verlust 375 000. 1992 lieferte man 53 Maschinen, der Auftragseingang lag bei 37 Millionen, die Gesamtleistung erstmals über 100 Millionen, der Bilanzgewinn aber bei nur 34 000 D-Mark.

Weisser sei etwas Besonderes, so Landrat Sven Hinterseh. Das familiengeprägte Unternehmen verbinde Tradition und Moderne. Wichtig seien Beständigkeit und ein Umfeld, in dem man sich entwickeln könne.

Hinterseh antwortete auf Rettichs Worte, dass der Lückenschluss noch nicht realisiert sei, obwohl er schon bei Erwin Teufel hätte kommen können, es sei ein Armutszeugnis.

Dank an die Mitarbeiter

Die Jubilare hätten ihre besonderen Fähigkeiten in über 584 000 Soll-Arbeitsstunden eingebracht, so Betriebsrat Harald Schuder. Erfahrene Mitarbeiter seien durch nichts zu ersetzen und Garant für das Bewältigen anspruchsvoller Aufgaben.

Bürgermeister Michael Rieger sprach von einer ganz tollen Wertschätzung der Jubilare. Alle seien Spezialisten auf die man sich verlassen könne. Das Unternehmen sei aus St. Georgen nicht wegzudenken. Er kritisierte hohe Bürokratie und Auflagen. Von der Politik erwarte er, die Not der Firmen zu sehen.

Die Wertschätzung komme immer rüber, so IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. Die Region sei mit 200 000 Arbeitsplätzen mit Abstand eine der erfolgreichsten Europas. Der Erfolg habe den Namen Mittelstand, sei aber untrennbar mit Mitarbeitern verbunden. "Wir legen uns selber lahm." Der Erfolg komme deshalb mit etwas fadem Bauchgefühl. Er mahnte, die Jugend nicht zu sehr in Watte zu packen.

Die geehrten Arbeitsjubilare waren für 40 Jahre Wolfgang Kugler, Robert Stalter, Franz Rauch, Roland Schneider und Klemens Ketterer, für 25 Jahre Steffen Kuss, Jan Krüger, Jörg Götz, Volker Lauble, Ute Heinzmann und Daniel Hin.