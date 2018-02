St. Georgen Turnverein bietet ein breites Übungsprogramm

St. Georgen (dvs). Der Turnverein hat sich wieder ein ansprechendes Kursprogramm einfallen lassen. Semesterbeginn ist am 26. Februar. Hauptversammlung ist am Freitag, 13. April, um 20 Uhr in der Jahnturnhalle. Der achte Showtanzwettbewerb des Turnvereins findet am Samstag, 21. April, in der Mehrzweckhalle statt. Der Kinder- und Jugendwettbewerb beginnt um 14 Uhr, der Wettbewerb der Erwachsenen um 19.30 Uhr.