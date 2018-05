St. Georgen Tüftlergeist beflügelt die Region

St. Georgen. Der Name Papst sei wie kaum ein anderer durch viele soziale Werke mit St. Georgen verbunden, so Helmut Deusch. Der Glanz eines Unternehmers strahle aus dem unternehmerischen Wirken für das Gemeinwohl.

Daniel Papst berichtete über den Werdegang seines Großvaters. Hermann Papst wurde 1902 in Aussig an der Elbe geboren, am gleichen Tag wie Hermann Wankel. Mit 17 entwarf er eine elektronische Pendeluhr und erhielt dafür sein erstes Patent.

In Wien absolvierte Hermann eine technische Ausbildung. 1925 kam er nach Berlin, drei Jahre später nach St. Georgen. Dort war er mit der Serienreife eines dualen Laufwerks für die Gebrüder Steidinger, das spätere Unternehmen Dual, beschäftigt.