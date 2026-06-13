St. Georgen, Triberg und Furtwangen: Diese Public-Viewing-Angebote sorgen für WM-Stimmung in der Region

Gemeinsam mitfiebern: Diese Vereine aus der Umgebung Triberg, Furtwangen und St. Georgen laden während der WM zu Public-Viewing-Abenden ein. Hier können Fans zusammen jubeln.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. Erstmals treten 48 Nationalteams in 104 Spielen gegeneinander an – so viele wie nie zuvor. Für viele Fans gehört das gemeinsame Mitfiebern beim Public Viewing zum Turniererlebnis. Deshalb hat unsere Redaktion bei den Fußballvereinen in Triberg und Furtwangen nachgefragt, ob sie Live-Übertragungen anbieten.

SG Alemannia V-H-U Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des FC Vöhrenbach wird in Vöhrenbach das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao übertragen. Am Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr lädt der Verein auf dem Sportgelände in Vöhrenbach zum gemeinsamen Anfeuern ein.

FC Gütenbach

Auch in Gütenbach wird der WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Im Rahmen des Schärensegenfestes lädt die Musikkapelle Gütenbach zum gemeinsamen Mitfiebern ein.

FC Triberg

Beim zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft können Fußballfans im Rahmen des Sportwochenendes des FC Triberg auf dem Triberger Sportplatz mitfiebern. Am Samstag, 20. Juni, um 22 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, der deutschen Mannschaft im Spiel gegen die Elfenbeinküste gemeinsam die Daumen zu drücken.

FC Furtwangen

Im Vereinsheim des FC Furtwangen können Fußballfans alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf zwei XXL-Fernsehern verfolgen. Zum Auftaktspiel gegen Curaçao am Sonntag, 14. Juni, öffnet das Vereinsheim um 18 Uhr. Für das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag, 20. Juni, ist ab 20 Uhr geöffnet. Auch das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag, 25. Juni, wird übertragen; das Vereinsheim öffnet hierfür ebenfalls um 20 Uhr. Zudem werden nach Angaben des Vereins weitere ausgewählte WM-Spiele gezeigt.

FC Neuhausen

Auch in Neuhausen können Anhänger der deutschen Nationalmannschaft alle Spiele der DFB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft live mitverfolgen und das Team auf der WM-Tribüne anfeuern. Die Partien werden auf einer großen Leinwand übertragen.

FC Schonach

Zwar veranstaltet der FC Schonach kein explizites Public Viewing, die WM-Spiele können im Vereinsheim Volltreffer jedoch verfolgt werden.

Sportfreunde Schönenbach

Die Sportfreunde Schönenbach planen im Rahmen ihres traditionellen Sportwochenendes die Übertragung eines möglichen Achtelfinalspiels der deutschen Nationalmannschaft. Voraussetzung ist allerdings, dass das DFB-Team die Gruppenphase und das Sechzehntelfinale übersteht. Die Partie würde am Samstag, 4. Juli, um 23 Uhr stattfinden.

Der FV/DJK St. Georgen plant derzeit kein Public Viewing. Wie der Verein auf Nachfrage mitteilte, könne ab dem Viertelfinale eine Übertragung vom Förderverein aus jedoch in Betracht gezogen werden.

FC Königsfeld

Auf Nachfrage teilte der FC Königsfeld mit, dass derzeit keine Public-Viewing-Veranstaltungen geplant sind.