St. Georgen, Triberg und Furtwangen: Diese Public-Viewing-Angebote sorgen für WM-Stimmung in der Region

Gemeinsam mitfiebern: Diese Vereine aus der Umgebung Triberg, Furtwangen und St. Georgen laden während der WM zu Public-Viewing-Abenden ein. Hier können Fans zusammen jubeln.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. Erstmals treten 48 Nationalteams in 104 Spielen gegeneinander an – so viele wie nie zuvor. Für viele Fans gehört das gemeinsame Mitfiebern beim Public Viewing zum Turniererlebnis. Deshalb hat unsere Redaktion bei den Fußballvereinen in Triberg und Furtwangen nachgefragt, ob sie Live-Übertragungen anbieten.