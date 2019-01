St. Georgen Treue Mitarbeiter sind das Kapital

Bei den folgenden Ehrungen wurden die Eintrittsjahre der Jubilare anhand von wichtigen Ereignissen seinerzeit präsentiert: Martin Heinzelmann war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand in der Werkzeugkonstruktion beschäftigt. Als er 1968 zu J. G. Weisser kam, tobte etwa der Vietnamkrieg und die Studenten protestierten. Im Jahr 1978, als Roland Müller seine Ausbildung zum Elektrogerätemechaniker begann, war das "Jahr der drei Päpste", und der letzte in Deutschland gefertigte VW-Käfer lief vom Band. Müller leitet heute die gesamte Elektrokonstruktion.

Domenico Barberio begann 1993, als die EU durch den Vertrag vom Maastricht Realität wurde, seine Ausbildung zum Industriemechaniker. Er ist jetzt Mitarbeiter in der Blechnerei. 1998 war das Jahr der Gründung von Google, Frankreich wurde bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land Erster, Helmut Kohl wurde abgewählt und Rot-Grün kam an die Regierung. In diesem Jahr starteten fünf heutige Jubilare ihren beruflichen Weg bei J. G. Weisser: Gerhard Weisser begann als Gabelstaplerfahrer. Nach einer Ausbildung zum Industriemechaniker und der Weiterbildung zum Meister arbeitet er heute als Montageplaner bei der Auftragsplanung.

Uwe Heinzmann lernte Feinmechaniker bei der Firma Tobias Baeuerle und wechselte 1998 zu J. G. Weisser, wo gerade eine eigenständige Abteilung zur Auftragsplanung aufgebaut wurde.

Miriam Schelshorn begann im selben Jahr ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin. Seit 2004 ist sie im Bereich der Arbeitsplanung als Programmiererin beschäftigt.

Rebecca Nobel startete eine Ausbildung zur Mechatronikerin. Sie arbeitet heute in der Elektrokonstruktion und ist seit 2006 gewählte Betriebsrätin. Mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau startete Nicole Jäger ihre berufliche Laufbahn. Sie ist heute als Assistentin der Geschäftsleitung in einer wichtigen Vertrauensposition bei J. G. Weisser.

Nach den Laudationen für die verdienten Mitarbeiter, die Robert und Thorsten Rettich wechselweise übernahmen, betonten Betriebsrat Harald Schuder, Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger sowie der IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albietz in ihren Redebeiträgen nochmals die Wichtigkeit von engagierten Mitarbeitern in den Betrieben. Firmen wie J. G. Weisser seien sehr bedeutsam für Kommune, Landkreis und Region gleichermaßen.

Harald Schuder erwähnte, dass gute Mitarbeiter das wertvollste Kapital von Unternehmen seien. Sven Hinterseh erklärte, die Politik habe die Aufgabe, vernünftige und gute Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften zu schaffen, was aber nicht immer zufriedenstellend funktioniere. Aber "wir kümmern uns". Hansjörg Staiger betonte die Bedeutung der Firma J. G. Weisser für die Stadt St. Georgen. Man sei sehr stolz auf das erfolgreiche Unternehmen. Thomas Albietz sprach vom "Konflikt zwischen Gemeinschaft und Individualität". J. G. Weisser leiste hier eine wertvolle ausgleichende Arbeit.

Folgende langjährige Mitarbeiter wurden geehrt: für 50-jährige Betriebszugehörigkeit Martin Heinzelmann, für 40 Jahre Roland Müller, 25 Jahre im Betrieb sind Domenico Barberio und Frank Wintermantel, seit 20 Jahren bei J. G. Weisser beschäftigt sind Uwe Heinzmann, Nicole Jäger, Rebecca Nobel, Miriam Schelshorn und Gerhard Weisser.