St. Georgen Trauer um Thomas Schwertel

St. Georgen/Hornberg. Thomas Schwertel ist am Sonntag überraschend im Alter von 58 Jahren bei einem Waldspaziergang nach Herz-Kreislaufproblemen gestorben. Insgesamt 16 Jahre lang, von 1985 bis 2001, hat Schwertel die Geschicke der Stadt Hornberg geleitet. Geboren wurde er 1959 in Villingen-Schwenningen. Nach seinem Abitur in St. Georgen und der Beendigung des Zivildienstes beim Deutschen Roten Kreuz wurde er am 16. Dezember 1984 frisch von der Fachhochschule Heilbronn auf den Chefsessel des Hornberger Rathauses gewählt. Damals stand er kurz vor dem Abschluss seines Studiums als Diplom-Betriebswirt mit Fachrichtung Tourismus. Gerade einmal 25 Jahre war Schwertel alt und damit Deutschlands jüngster Bürgermeister. Er gehörte auch verschiedenen Ausschüssen an. So war er von 1985 bis 1999 auch Aufsichtsratsmitglied der EGT Triberg und von 1995 bis 1999 dessen Vorsitzender.