Die Tage des Torwartshäusle in St. Georgen scheinen gezählt. Am Montag gab die Familie Yücel bekannt, dass sie nach rund 30 Jahren mit ihrem Lebensmittel-Geschäft umzieht in einen Laden im Gebäude Am Markt 3 oberhalb des Schwarzwälder Boten. Damit wird der Weg frei für einen eventuellen Abriss des kleinen Gebäudekomplexes, der seit dem Tod der früheren Besitzerin unbewohnt ist. Dies war bereits beim Bau des benachbarten MTZ geplant, stieß aber auf heftigen Widerstand, weil der Keller noch aus der Klosterzeit stammt. Foto: Vaas