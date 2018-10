St. Georgen Tödlicher Unfall: Wichtiger Zeuge gesucht

Am Mittwochmorgen scheint auf Höhe des Brudermoosparkplatzes auf den ersten Blick wieder alles beim Alten. Fahrzeuge fahren mit relativ hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße, einige Lastwagenfahrer genießen ihre Pause auf dem Parkplatz. Nichts scheint darauf hinzudeuten, dass sich hier am Abend zuvor eine menschliche Tragödie abgespielt hat: Gegen 19.30 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz aus, nachdem eine 60-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden war. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Autofahrer hat offenbar kaum eine Chance

Die Polizei gab am Mittwochmorgen weitere Details bekannt, wie sich der tragische Unfall ereignete. Demnach habe der Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand kaum eine Chance gehabt, die Frau früh genug zu erkennen. Wie Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, habe offenbar just in dem Moment, in dem die Frau ihr Fahrrad über die Straße schob, ein Lastwagen den Brudermoosparkplatz in Richtung Peterzell verlassen.