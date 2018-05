St. Georgen Thomas Kopp bleibt an der Spitze

Der MSC-Vorsitzende Thomas Kopp begrüßte zur Hauptversammlung zahlreiche Mitglieder im Gasthaus Rössle. Daran zeigt sich, wie aktiv der Verein mit annähernd 100 Mitgliedern ist. Kopp sowie Schriftführerin Gisela Grimm erinnerten an das Helferfest und an das Mofarennen in Pfohren. Im Juni wird an der Veteranenausfahrt in Freiamt teilgenommen. Das Mofarennen findet in Fischbach statt.

Für das Fest vom 27. bis 29. Juli auf dem Festplatz werden wieder viele fleißige Helfer benötigt. Los geht es am Freitag um 15 Uhr mit dem Handwerkervesper. Die Band "Hautnah" soll aufspielen. Die Veteranenrallye am Samstag führt durch den südbadischen Raum. Die "Schwarzwaldfeger" unterhalten musikalisch. Am Sonntag sind Traktoren und Oldtimer zu besichtigen und Alleinunterhalter Alois sorgt für Schwung.

Dass die Kasse von Renate Kopp korrekt geführt worden ist, bestätigten die Kassenprüfer Hansjörg Müller und Matthias Jäckle.