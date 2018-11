St. Georgen Thema Nachhaltigkeit bewegt Schüler

St. Georgen. Seit Monaten bereiten sich elf Jugendliche der Kursstufe I am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) in ihrem Gemeinschaftskunde-Unterricht auf einen Abend mit Ernst Ulrich von Weizsäcker vor. Der bekannte Politiker und Wissenschaftler, Co-Präsident des Club of Rome International, kommt am Mittwoch, 14. November, in die St. Georgener Stadthalle. Ab 19 Uhr präsentiert er sein Buch "Wir sind dran" – und stellt sich anschließend im Interview den Fragen der TSG-Schüler.

Kontroverse Diskussionen

Der Kurs sei für die inhaltliche und die organisatorische Seite zuständig, erklärt Lehrerin Regina Fiehn. Es gebe viel zu erledigen: den Ablauf des Abends und die Moderation vorzubereiten, Stellwände zu gestalten und für das passende Rahmenprogramm zu sorgen. Die Jugendlichen arbeiten seit Beginn des Schuljahres intensiv daran und setzen sich vor allem mit dem Spannungsfeld Ökologie – Ökonomie auseinander.