St. Georgen Theater präsentiert Rock & Pop-Konzert

Für das Ferienstartkonzert konnte die Band "Fritz and the Gang" der Jugendmusikschule St. Georgen–Furtwangen, sowie das Duo "Pia und Nikolina" gewonnen werden.

"Fritz and the Gang" ist eine junge Band, die seit zwei Jahren zusammen Musik macht. Zusammengefunden haben sich die Akteure in der Jugendmusikschule St. Georgen und waren anfangs erst zu fünft. Mika Schreiner (Kontrabass), Melanie Marie Lehmann (Gesang und Gitarre), Johannes Porsch (Altsaxofon), Arved Räuber (Klavier) und Jonas Riege (Schlagzeug). Im Laufe des ersten Jahres hat "Fritz and the Gang" durch Cheyenne Christmann (E-Piano und Gesang) und Samuel Klepper (E-Gitarre) Verstärkung bekommen. Im vergangenen Jahr begleitete die Band eine Musicalaufführung in der Friedrichschule in Furtwangen und seitdem arbeitet sie an einem eigenen Programm. Das Repertoire der Band setzt sich dabei aus verschiedenen Richtungen zusammen und reicht von "Wenn sie tanzt" (Max Giesinger), "Boulevard of Broken Dreams" (Green Day) über "Je veux" (Zaz) bis hin zu "Without You" (Avicii) und noch weitere Songs.

"Pia und Nikolina" spielen unter anderem Titel von Nirvana und Arctic Monkeys.