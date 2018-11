St. Georgen Theater für Familien

Bürgerstiftung verhilft zu moderatem Eintrittspreis

Die Geschichte handelt von einem Bettelknaben namens Glückskind, der dem grausamen und geldgierigen König des Landes ein Dorn im Auge ist, weil eine Prophezeiung den Knaben als Gemahl seiner Tochter verheißt. Vor Wut in seine Krone beißend, will er die Hochzeit verhindern. Doch der Junge, so frisch und mutig wie der Teufel selbst, entwaffnet durch sein Urvertrauen und seine Offenheit nicht nur die Räuber, die ihn eigentlich töten wollen. Im Schloss angelangt, gewinnt er das Herz der Prinzessin und wird mit ihr vermählt, ehe der König zurückkehrt.

Auch in diesem Jahr ermöglicht die Förderung der Bürgerstiftung St. Georgen den Besuch der Theateraufführung zu familienverträglichen Eintrittspreisen. Regie führt Johanna Zelano, die Produktionsleitung hat Jörg Westermann. Premiere ist am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr. Das Stück wird an allen Adventssonntagen sowie am Zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils um 15 Uhr aufgeführt.