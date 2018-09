Vier Stimmen, ein ausgefeilter Bläsersatz und groovige Percussions: "The Soulmachine" bietet im Forum am Bahnhof (FAB) am Freitag, 28. September, ein außergewöhnliches Live-Musik-Erlebnis. Ab 20.30 Uhr bringt die Band Soul, Funk Pop und Rhythm’n’Blues auf die Bühne. Die Formation besteht ausnahmslos aus erfahrenen Musikern. Die Front bilden Bianca Neve und Peter Arnegger. Viel Bühnenerfahrung haben auch Gitarrist Werner Müller, Drummer Tom Scherlitz, Bassist Jürgen Hall, Percussionist Önder Tekik, Profi-Tastenmann Max Marlier und Posaunist Matthias Werner. In verschiedenen Formationen haben Trompeter Daniel Mertmann und Saxofonist Markus Keller gespielt. Einlass ist ab 20 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro, im Vorverkauf bei Feinkost Hoppe oder über die Internetseite www.tm-stg.de zwölf Euro. Foto: Trojan