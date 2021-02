150 Teilnehmer in St. Georgen Testaktion sehr gut angenommen

Acht Freiwillige des DRK waren in Schutzkleidung, Masken und Brillen den ganzen Tag aktiv. Von zehn bis 17 Uhr kam ein stetiger Strom an Einwohnern zum DRK-Gebäude. Zu den ersten gehörten Werner und Annemarie Wieland. Beide fanden die Aktion gut, zumal es ihnen bis dato nicht möglich gewesen war, sich für eine Impfung zu registrieren. Beim ersten Versuch habe er eine Stunde lang telefoniert, so der Senior. Und als er dann endlich durchkam, hieß es, dass kein Impfstoff mehr da sei.

Schnell und unkompliziert

Ein anderer der sich testen ließ war Lutz Henselmann. Trotz Homeoffice komme er manchmal mit Kollegen zusammen, da sei eine Ansteckung nicht ganz auszuschließen. Die Tests fand er "eine tolle Sache." Noch lieber wäre es ihm aber, wenn man das negative Ergebnis nutzen könnte, um zum Beispiel wieder in Läden zu dürfen, die derzeit geschlossen sind.

Der eigentliche Test war schnell erledigt und ging unkompliziert vonstatten. Danach galt es, auf das Ergebnis zu warten, das etwa 15 Minuten später vorlag. Sehr positiv ist, wie Hils schmunzelnd anmerkte, dass alle Tests negativ waren, sich also niemand in Quarantäne begeben oder ans Gesundheitsamt gemeldet werden musste.

Initiator der Aktion waren Guido Eichenlaub und seine Partnerin Sigrid Menzel. Die Idee dazu kam ihnen aufgrund eines ähnlichen Termins beim DRK-Donaueschingen. Dort seien aber nur etwa 30 Leute gekommen, weil diese den Test selbst bezahlen mussten. Um eine größere Reichweite zu erzielen, entschlossen sich die beiden kurzerhand, die Kosten für die Tests und eine Entschädigung für die Freiwilligen des DRK selbst zu übernehmen. Wobei Eichenlaub klarstellt, dass das eine reine Privataktion ist und nichts mit dem Handels- und Gewerbeverein zu tun hat. Eigentlich sind beide der Meinung, dass flächendeckende Tests schon viel früher von staatlicher Seite aus hätten organisiert werden müssen. Dann wären die Inzidenzzahlen sicher nicht so hoch, und die Tests kosteten lange nicht so viel Geld wie jetzt "verbrannt" werde, ist Menzel überzeugt.

Weiterer Testtag geplant

Den beiden ist klar, dass ihre Initiative nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Allerdings sehen sie die auch eher als eine Art Initialzündung für weitere, und damit scheinen sie erfolgreich zu sein. Denn laut Hils ist für den 27. Februar ein weiterer Testtag geplant, dieses Mal gesponsert von Hans-Dieter Lauble/Sparkassenversicherung. Dann werden noch einmal 150 Tests zur Verfügung stehen. Ab wann eine Anmeldung dafür möglich ist, wird das DRK noch bekanntgeben.