St. Georgen Tempo-30-Zone wird ausgedehnt

St. Georgen. Fuß vom Gas heißt es bald in der gesamten Bühlstraße sowie in der Hebelstraße. Im Rahmen einer Verkehrsschau am 10. Oktober wurde laut Stadtbaumeister Alexander Tröndle die Situation im besagten Bereich begutachtet. Das Ergebnis: Eine Erweiterung der 30er-Zone, die bereits in den umliegenden Straßen bis hin zur Vogelaue und Breslauer Straße gilt und auch Teile der Bühlstraße umfasst, wird empfohlen.

Der für die Umsetzung benötigte Gemeinderatsbeschluss wurde bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung befürwortet – dennoch gab es kleinere Bedenken und Anmerkungen. Oliver Freischlader (SPD) unterstrich das relativ lange geradeaus führende Stück der Bühlstraße. "Hier könnte es schwierig sein, 30 zu halten", sagte der Gemeinderat und brachte eine mögliche Verengung, etwa durch wechselseitiges Parken, in die Diskussion ein. Der Vorschlag stieß bei Gerhard Jäckle (FW) auf wenig Gegenliebe. "Machen wir Tempo 30, aber lassen wir das Ganze fahrbar", so sein Appell.

Dass bereits jetzt im besagten Bereich eng geparkt wird, war die Ansicht von Barbara Bahsitta (SPD). An der Kreuzung zur Berliner Straße etwa stünden vermehrt größere Fahrzeuge, die ein Durch­kommen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst nahezu unmöglich machen.