Ein wichtiger Abschnitt des Radwegs entlang der Schramberger Straße in St. Georgen steht vor der Fertigstellung. Bislang mussten Radler, wenn sie von der Hiesemicheleshöhe kamen, entweder in die Straße Am Hochwald abbiegen oder auf die Fahrbahn der Landesstraße wechseln. Jetzt können sie bis zur Fußgängerampel den neuen Radweg nutzen. Dafür musste auch der Treppenaufgang zum Bildungszentrum etwas verlegt und neu gebaut werden. Fotos: Klossek