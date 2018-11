St. Georgen Teilnehmer lassenKreativität freien Lauf

8400 Bastelsätze wurden laut Sparkassen-Direktor Bernhard Stiefel ausgegeben, 3340 seien gestaltet zurückgekommen. In jedem der vier Bereiche der Sparkasse Schwarzwald-Baar wurden je fünf Preise ausgelobt, der Fairness halber wurden die jeweiligen Gewinner per Los bestimmt.

Nun wurden die Preise im Bereich Schwarzwald in der Filiale vergeben. Der erste Preis ging dabei an Sigrid Risle, die weiteren Plätze gingen an Fabian Kleiner, Janes Dezman, Zoi Dimou und Christoph Barthillat. Mit diesem Wettbewerb wolle man den Spargedanken stärken, so die Veranstalter der Ation.