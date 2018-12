St. Georgen Tankstelle: Wie viel Alkohol wird nachts gekauft?

"Bei der Alkoholsucht leidet nicht nur der Betroffene selbst, die ganze Familie leidet mit", hebt Forderung hervor. Er wird nicht müde, auf die Gefahren der vor einem Jahr gefallenen Entscheidung hinzuweisen. Er will, dass das Thema in der Gesellschaft mehr Gehör findet. Gleichzeitig gibt Forderung zu: "Ich habe das Gefühl, ein Alleinkämpfer zu sein." Sein Appell: Das nächtliche Verkaufsverbot soll wieder eingeführt werden. Darauf, dass es von der Politik umgesetzt wird, macht Landtagsabgeordneter Karl Rombach wenig Hoffnung. Denn die Landesregierung setzt vielmehr auf andere Lösungen. "Die Städte und Gemeinden haben jetzt die Möglichkeit, ein Alkoholkonsumverbot dort zu verhängen, wo Probleme bestehen und Straftaten begangen werden. Das ist vom Grundsatz her der effektivere Ansatz als das aufgehobene flächendeckende Alkoholverkaufsverbot für die Nacht", erklärt Rombach.

Der Kompromiss mit den Grünen vor einem Jahr sei notwendig gewesen, um das Alkoholkonsumverbot an Brennpunkten für Städte und Gemeinden politisch zu erreichen, erläutert der Abgeordnete.

In St. Georgen gebe es derzeit keinen Platz, an dem ein solches Verbot ausgesprochen werden müsste, sagt Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste bei der Stadtverwaltung. Er fügt allerdings hinzu: "Für kleinere Städte wie St. Georgen ist ein Alkoholkonsumverbot kaum möglich, da nur an Brennpunkten (circa 50 Straftaten an einem Ort) ein Verbot erlassen werden kann." Die Stadt müsste dafür nachweisen, dass es an einem Platz deutlich mehr Ordnungswidrigkeiten als an vergleichbaren Plätzen gebe.

Diese Problematik ist auch dem Landtagsabgeordneten bekannt. "Wenn notwendig, sollten wir noch einmal prüfen, wie wir die rechtlichen Hürden für einen Erlass von Alkoholkonsumverboten absenken können", sagt Rombach.

Andreas Menge-Altenburger, Leiter der Fachstelle Sucht im Schwarzwald-Baar-Kreis, sieht die Entwicklung der vergangenen Monate differenziert. Er räumt zwar ein, dass das nächtliche Alkoholverbot keine Auswirkungen darauf habe, ob jemand alkoholabhängig werde oder nicht. "Es ist aber wirksam bei Menschen, die Alkohol missbräuchlich konsumieren und eventuell kurz vor der Sucht stehen. Wir finden die Aufhebung des Alkoholverbotes nicht gut", so Menge-Altenburger.

Bei der Polizei gibt es keine belastbaren Zahlen

Bei der Polizei indes habe man keine negativen Entwicklungen feststellen können. Für nächtliche Verkehrsunfälle, bei denen der Alkohol im Spiel war, habe man noch keine belastbaren Zahlen, teilt Michael Aschenbrenner, Pressesprecher im Polizeipräsidium Tuttlingen, auf Nachfrage mit. "Eine Betrachtung von Unfallvergleichszahlen bedingt mindestens einen Betrachtungszeitraum von drei, besser sogar fünf Jahren", erklärt er. Von auffallend steigenden Zahlen im Jahr 2018 könne man auf jeden Fall nicht sprechen, betont Aschenbrenner.

Die Tankstellen profitieren in St. Georgen nicht von der Aufhebung des Verkaufsverbots: Sie alle schließen spätestens um 22 Uhr. Anders ist es in Villingen-Schwenningen, wo mehrere Tankstellen rund um die Uhr geöffnet sind. "Die Verkaufszahlen haben natürlich ein bisschen zugenommen, aber es hält sich in Grenzen. Es ist wirklich nicht so, dass zwischen 22 und 5 Uhr extrem viel verkauft wird", sagt Sibylle Bendel, Stationsleiterin bei Shell in Schwenningen.

Dabei sei die Lage ausschlaggebend, weiß sie. Die Shell-Tankstelle in der Gerwigstraße in Villingen etwa, die in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und der Färberstraße liegt, wird laut Bendel mehr frequentiert – auch und vor allem in der Nacht.

Trotzdem sei es kein Vergleich zu der Situation vor der Einführung des Alkoholverkaufsverbots 2010, betont Bendel. "Damals war der Andrang so groß, dass am Standort Villingen am Wochenende immer zwei Kräfte in der Nacht arbeiten mussten."

Nach der Aufhebung des Verbots sei es hingegen nicht mehr notwendig. "Wir möchten ja keine aktive Werbung betreiben", räumt sie ein. "Das ist ein zweischneidiges Schwert – aus menschlicher Sicht sehen wir das Thema schon kritisch. Aus unternehmerischer Sicht sichert uns der Verkauf Gewinne", erklärt sie.

Bei der Aral-Tankstelle am Schwarzwald-Baar-Center in Villingen wird nachts nicht besonders viel Alkohol gekauft, sagt ein Mitarbeiter. "Die Kunden scheinen es noch nicht so richtig mitbekommen zu haben. Und auch unsere Lage ist nicht die beste", meint er.

Bei der Esso-Tankstelle in der Villinger Straße in Schwenningen stellt man dagegen fest, dass die Umsätze deutlich gestiegen sind. "Es ist nicht so, dass die Menschen den Laden einstürmen, aber es gibt eine Möglichkeit – und sie wird auch genutzt", sagt eine Mitarbeiterin.