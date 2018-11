St. Georgen Taktzeiten stehen unter Beobachtung

St. Georgen-Peterzell . Die Ampel steht, der Ärger bleibt – das ist die Ansicht mancher Mitglieder des Peterzeller Ortschaftsrats. Peter Fichter, dessen Betrieb im Gewerbegebiet Hagenmoos/Engele angesiedelt ist, brauche laut seinen Ausführungen nun fünf Minuten länger vom Kernort bis zur Firma.

Zum einen entstehe in den starken Verkehrszeiten ein Rückstau an der Fußgängerampel, gleich danach sei zudem die erst kürzlich angebrachte Ampelanlage auf Rot. Gerade am Morgen oder am Abend sei es häufig der Fall, dass aus Richtung Stockburg oder aus Königsfeld Fahrzeuge durch die Bedarfsschaltung die Ampel in Betrieb setzten.

Unmut regt sich