St. Georgen Tag der offenen Tür bietet einen Einblick

St. Georgen. Die Wahl der weiterführenden Schule will gut überlegt sein. Meist haben Eltern noch viele offene Fragen und auch die aktuellen Viertklässler können sich nur schwer etwas Konkretes unter der Realschule St. Georgen vorstellen. Aus diesem Grund lädt die Schule am Freitag, 22. Februar, um 17 Uhr alle Viertklässler, ihre Eltern sowie Interessierte zur Besichtigung der Realschule ein. Gemeinsamer Treffpunkt ist in der Pausenhalle des Schulzentrums.