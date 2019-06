St. Georgen Täglicher Kampf um einen Parkplatz

Es ist ein Bild, das nicht gerade selten in der Industriestraße zu sehen ist: Zwei Fahrzeuge begegnen sich, die nächste freie Parklücke, in der man warten könnte, ist weit entfernt. Um aneinander vorbeizukommen, muss ein Wagen auf den Gehweg ausweichen. Denn bis zur Kurve in Richtung Klosterweiher reichen oft die Wagenkolonnen, die die Fahrbahn extrem verengen.

Wer keinen Platz an der Straße findet – so scheint es – greift auf den Parkplatz von Rewe und Lidl zurück. Denn die Händler vor Ort haben mittlerweile Maßnahmen ergriffen, um Dauerparkern Einhalt zu gebieten.

Auf dem Rewe-Parkplatz benötigen Einkäufer seit Kurzem Parkscheiben. Pressesprecherin Sabine Stachorski erklärt hierzu: "Zunehmend wurde der Parkplatz von Pendlern genutzt, die schon morgens ihr Auto abstellten und damit den Parkplatz den ganzen Tag blockierten." Teilweise hätten Kunden Probleme gehabt, einen Parkplatz zu finden.