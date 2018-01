St. Georgen Sturmtief hält Rettungskräfte auf Trab

Sturmtief Burglind hielt am Mittwochvormittag Feuerwehr, städtischen Bauhof, Stadtgärtnerei und Straßenmeistereien auf Trab. In Peterzell stürzte eine Fichte von einem Grundstück in der Brunnenstraße auf eine Garage im Bärlochtalweg. Dabei wurde auch ein Wohnhaus gestreift. In der weiteren Nachbarschaft hob in einem Garten ein Strandkorb regelrecht ab.

An der Straße Am Storzenberg (oberhalb des Sommer­auer Bahnhofs) brach der Sturm einen Baum ab, der auf die Fahrbahn fiel. Auch auf den Straßen im Hochwald, von Peterzell Richtung Langenschiltach sowie zwischen Langenschiltach und Reichenbach blockierten umgestürzte Bäume den Verkehr.

In der Martin-Luther-Straße fiel ein Nadelbaum auf ein Hausdach und auf der Galetsch erwischte es ein Vordach. Hier war der Dachdecker gleich zur Stelle. Am Ahornweg knickte eine Fichte ab und landete am Straßenrand.