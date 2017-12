Der Strickkreis, der sich immer montags in der katholischen Unterkirche in St. Georgen trifft, hat das ganze Jahr über fleißig gestrickt und auch kunstgehäkelt. Es entstanden Schals, Handschuhe, Mützen, Stulpen, Decken, Kinderbekleidung und anderes mehr. In einem Supermarkt verkauften die Damen ihre Waren und waren vom Erlös selbst überrascht. Hildegard Weisser (von links) und Strickkreis-Leiterin Carmen Weiss überreichten 850 Euro an Monika Lüttecke von der katholischen Kirchengemeinde. Das Geld kommt bedürften Familien aus der Bergstadt zugute. Foto: Vaas